Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий

Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
Парламентарии назвали отсутствие индексации пенсий несправедливым по отношению к работающим пенсионерам. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова
Кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Законопроект летом внесли в Госдуму. Тогда отмечали, что после отмены индексации пенсий последовало резкое уменьшение количества работающих пенсионеров — с 15,3 до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла на теневой доход. Об этом сообщает правительство.
Кабмин отклонил законопроект. В заключении отметили, что индексация потребует дополнительных денег из федерального бюджета.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Российской Федерации не стало поддерживать законодательный проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом стало известно после публикации в базе данных нижней палаты парламента заключения Кабинета министров. Власти страны не поддержали инициативу ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

индексация Кабмин минтруд пенсия правительство


 

Новости партнеров
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
В акватории Петербурга заметили крокодила и бегемота
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий
Число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти человек
В России предложили отменить карантин в 14 дней для экспатов
У неплательщиков в России могут начать изымать загранпаспорта
Иммунолог предупредил об опасности одновременного заболевания ОРВИ и COVID-19
Спасенные с Эльбруса альпинисты получили сильное обморожение
В США арестовали зампреда правления «Новатэка» за неуплату налогов
При стрельбе в супермаркете в США один человек погиб, 13 пострадали