Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий

Кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.
Законопроект летом внесли в Госдуму. Тогда отмечали, что после отмены индексации пенсий последовало резкое уменьшение количества работающих пенсионеров — с 15,3 до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла на теневой доход. Об этом сообщает правительство.
Кабмин отклонил законопроект. В заключении отметили, что индексация потребует дополнительных денег из федерального бюджета.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Российской Федерации не стало поддерживать законодательный проект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом стало известно после публикации в базе данных нижней палаты парламента заключения Кабинета министров. Власти страны не поддержали инициативу ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.