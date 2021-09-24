Минтруд назвал причину отклонения законопроекта об индексации пенсий

Кабмин не поддержал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Законопроект летом внесли в Госдуму. Тогда отмечали, что после отмены индексации пенсий последовало резкое уменьшение количества работающих пенсионеров — с 15,3 до 9,6 миллиона человек, причем большая часть перешла на теневой доход. Об этом сообщает правительство.

Кабмин отклонил законопроект. В заключении отметили, что индексация потребует дополнительных денег из федерального бюджета.