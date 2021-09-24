Врач Котова рассказала о простом способе избежать осенней депрессии

Чем больше света дома и на работе, тем лучше. Фото: https://pixabay.com/

Чем больше света дома и на работе, тем лучше. Фото: https://pixabay.com/

Психолог Ольга Котова рассказала, как избежать депрессии осенью.

Самым простым способом побороть сезонное расстройство врач назвала свет. Она порекомендовала не экономить на электроэнергии и освещении. Чем больше света дома и на работе, тем лучше, отмечает Котова. Об этом сообщает радио Sputnik.

Доктор не советует долго сидеть перед компьютером вечером. Так, осенью происходит сезонная перестройка организма, поэтому важно высыпаться.

Экраны излучают голубой свет. Если сидеть перед ними слишком долго, могут появиться нарушения сна, обращает внимание врач. Это хорошо для здоровья человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые считают, что риск развития депрессии у тех, кто рано ложится и рано встает, ниже, чем у всех остальных. Исследование опубликовано на научном портале JAMA Psychiatry.