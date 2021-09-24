С Эльбруса спасли четверых петербуржцев

С Эльбруса спасли четверых петербуржцев
Еще одну 32-летнюю женщину не удалось спасти. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

С Эльбруса спасли четверых петербуржцев.

Трое из них госпитализировали. Один человек ехать в больницу отказался. Так, у петербурженки легкое обморожение. Один мужчина поступил в медучреждение с переломом ноги. Еще одну 32-летнюю женщину не удалось спасти. Об этом сообщает МЧС России.

Завершились работы по спасению альпинистов на горе Эльбрус. Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности. Спасенных передадут «Медицине катастроф», которая встречает их на высоте 4000 метров. К подножию Эльбруса направили еще 12 машин скорой медицинской помощи. Напомним, группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 м.

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