С Эльбруса спасли четверых петербуржцев

С Эльбруса спасли четверых петербуржцев.

Трое из них госпитализировали. Один человек ехать в больницу отказался. Так, у петербурженки легкое обморожение. Один мужчина поступил в медучреждение с переломом ноги. Еще одну 32-летнюю женщину не удалось спасти. Об этом сообщает МЧС России.

Завершились работы по спасению альпинистов на горе Эльбрус. Спасти удалось 14 человек. К сожалению, пять альпинистов погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что альпинисты, спасенные на Эльбрусе, получили сильные обморожения и переломы. Почти у всех выживших альпинистов сильное обморожение. Некоторые из них сломали конечности. Спасенных передадут «Медицине катастроф», которая встречает их на высоте 4000 метров. К подножию Эльбруса направили еще 12 машин скорой медицинской помощи. Напомним, группа альпинистов из 19 человек застряла на высоте 5 400 м.