В Кудрово 14-летняя девочка выпала с балкона 18-го этажа

На Венской улице в Кудрово обнаружили мертвую 14-летнюю девушку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, очевидец обнаружил погибшую под окнами многоэтажного дома и сообщили в правоохранительные органы. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и установили, что с балкона лестничной клетки 18 этажа выпала восьмиклассница. Инцидент произошел 23 сентября.

Она скончалась на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Гатчинская городская прокуратура выясняет обстоятельства случившегося.