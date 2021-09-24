В Петербурге на выходных ожидается дождь

В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге ожидаются дожди. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В субботу, 25 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода.

Утром пройдет дождь. Днем выпадут умеренные осадки.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут +6…+8 градусов, температура воздуха днем ожидается на уровне +8…+10 градусов.

Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днём переменный слабый. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода.