В Петербурге на выходных ожидается дождь

В субботу, 25 сентября, в Петербурге ожидается облачная погода.
Утром пройдет дождь. Днем выпадут умеренные осадки.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики термометров покажут +6…+8 градусов, температура воздуха днем ожидается на уровне +8…+10 градусов.
Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, днём переменный слабый. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода.