В новом ЗакСе будут активно обсуждать строительство? Парламент Петербурга пополнили протеже застройщиков

Похоже, в ближайшие пять лет вопросы строительства станут как никогда насущными для Северной столицы. По данным телеграм-канала «Деловая Газета», 10% новых депутатов так или иначе связаны с самыми разными городскими застройщиками, а кто-то вовлечен в строительный бизнес и по сей день.

Отметим, что владельцам таких компаний, вероятно, придется передать управление доверительным лицам, поскольку у парламентариев нет права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, если она не связана с наукой, творчеством или преподаванием. Так или иначе, на сегодняшний день в Законодательном собрании Петербурга заседают минимум пять человек, которые могут быть протеже крупных застройщиков.

Оказалось, что все представители нашумевшей партии «Новые люди», оказавшиеся в ЗакСе, связаны с девелоперами — например, владеют торговым центром и планируют переходить на проекты по строительству жилья или имеют строчку в резюме о работе на известные строительные компании.

Вот бывший замглавы Уставного суда Ольга Герасина в общении с избирателями акцентировала внимание на 17-летний стаж работы в суде и взаимодействие с благотворительным фондом «Дети ждут», однако не упоминала, что в 1990-е работала юридическим консультантом в «Возрождении Петербурга» — руководителями там были Андрей Молчанов (владелец «ЛСР» — одного из крупнейших застройщиков города) и его отчим Юрий. Кроме того, как пишут в СМИ, Герасина трудилась и в «Норстрое», когда его президентом был Андрей Молчанов.

Непосредственным участником рынка строительства в Петербурге является и лидер партии «Новые люди» Дмитрий Павлов. Он — владелец восьми компаний, входящих в холдинг «Колвэй». Среди проектов застройщика, например, ТРК «Меркурий» в Колпино. Суммарный оборот «Колвэя» за прошлый год — 46,6 млн рублей, и все компании холдинга смогли выйти в плюс.

Павлов также планирует возведение крупного поселка «Парадный Пушкин» с конным клубом, аквапарком и торгово-развлекательным центром. РБК выяснил, что на реализацию проекта готовы выделить около 30 млрд рублей.

Наконец, третий представитель «Новых людей» — Дмитрий Панов, — если верить данным СБИС, тоже оказался в ЗакСе прямиком из строительной сферы. Ему принадлежит группа компаний «Доверие», специализирующаяся на консалтинге в сфере недвижимости и девелопмента. Правда, у «Доверия» обороты скромнее «Колвэя» — за 2020 год выручка составила 23,6 млн, а чистый убыток — 3,3 млн рублей.

Судя по информации на сайте, холдинг Панова активно представляет интересы застройщика «Мегалит» Александра Брега. «Доверие» также выступает брокером по продаже объектов «Мегалита» — например, жилого комплекса «Дом на Львовской». Добавим, что Панов на последних губернаторских выборах был полномочным представителем тогда еще кандидата Александра Беглова.

Впрочем, заинтересованные в строительстве депутаты есть и в других партиях. Например, член КПРФ Александр Рассудов, который ушел в парламент из кресла председателя совета директоров застройщика ГК «Лидер Групп». Владельцем компании, кстати, также является коммунист Александр Некрасов, с 2020 года занимающий должность сенатора от Архангельской области. Только за текущий год «Лидер Групп» сдал 4 жилкомплекса — на очереди до 2025 года еще 7.

Мария Лыбанева, дочь председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, недавно сменившая фамилию, буквально родственными узами связана с застройщиком ГК «Еврострой». Формально учредителем группы компаний числится Владимир Селегень — отец бизнесмена Сергея Селегеня, который, в свою очередь, является мужем Анны Селегень, в девичестве Макаровой. Анна — дочь спикера парламента и сестра Марии Лыбаневой.

Помимо «Евростроя», Владимиру Селегеню принадлежит еще 13 юрлиц с общим годовым оборотом 890 млн рублей — все они специализируются на строительстве. Раньше Селегень владел «Петростроем», которому за годы работы Вячеслава Макарова в ЗакСе достались 37 госконтрактов почти на 5 млрд рублей.

Правда, теперь застройщики добираются куда выше городского парламента. Вячеслав Макаров вполне может продвигать интересы «Евростроя» через Госдуму, а Юрий Молчанов, отчим главы ЛСР, занимал должность вице-губернатора в годы, когда главой Петербурга была Валентина Матвиенко. Теперь его бывшая начальница председательствует в Совете Федерации.