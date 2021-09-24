«Сезон получился нервным»: туроператоры об итогах лета

«Сезон получился нервным»: туроператоры об итогах лета
Большинство россиян провели уходящее лето на отечественных курортах. Фото: unsplash

Мнения специалистов относительно результатов высокого летнего сезона разделились примерно поровну. Это следует из данных исследования Российского союза туриндустрии на Северо-Западе.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы прошедшим сезоном?» половина опрошенных туроператоров и турагентов уверенно выбрала «нет», в первую очередь подразумевая невысокий спрос и большое количество ограничений. Вторая половина опрошенных оценила лето-2021 в целом положительно с поправкой на нынешние реалии.

Многие сотрудники турфирм отметили, что сезон превзошел их ожидания, хотя и прошел хуже, чем в 2019 году. Главными особенностями туристического летнего сезона 2021 года они назвали:

  • непредсказуемость, проявлявшуюся в хаотичном введении ограничительных мер в регионах РФ и изменении правил въезда в другие страны;
  • как следствие, большое количество отмен и переносов туров;
  • малую глубину продаж, отсутствие раннего бронирования;
  • частый овербукинг, «горящие» туры и природные катаклизмы.

«Как не трудно догадаться, сезон получился очень нервным. В условиях пандемии туристы боятся путешествовать и если бронируют отдых, делают это в последний момент», — говорится в сообщении организации.

Как и в прежние годы, Турция возглавила топ популярных направлений организованного туризма. И это несмотря на прерванное до 22 июня авиасообщение.

На втором месте — Россия. Далее сотрудники турфирм называли Кипр, Грецию, Абхазию, Тунис, Египет, Кубу, Мальдивы и т.д.

В ассоциации туроператоров АТОР рассказали, что сложности более 20 миллионов человек отдохнуло на массовых летних направлениях России. В первую очередь это Краснодар, Крым и Калининград, то есть регионы, которые предлагают классический пляжный отдых.

«Высокий сезон 2021 показал невозможность какого-то стратегического планирования на рынке, все продажи идут в последний момент – за 3-4 недели. Туристы стараются максимально обезопасить себя», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, Ростуризм объявил о досрочном завершении программы туристического кешбэка. Известно, что вернуть кешбэк успели более 1,6 миллиона человек. На эти цели было выделено 6,7 миллиардов рублей.

внутренний туризм туризм туризм в условиях пандемии туроператоры турция


 

Новости партнеров
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Сезон получился нервным»: туроператоры об итогах лета
Заграничный опыт. Вакцины не дают отслеживать ковид в Британии
Жители утверждают, что в Петергофе эвакуатор забирает машины с парковки, ...
Главное о COVID-19: смертность — на пике, заболеваемость растет, а ...
Четыре знака зодиака, которым звезды пророчат кардинальные перемены
ДТП на Энгельса остановило движения трамваев
В Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября
Спасателей Эльбрусского отряда МЧС России наградили за вызволение альпинистов