«Сезон получился нервным»: туроператоры об итогах лета

Мнения специалистов относительно результатов высокого летнего сезона разделились примерно поровну. Это следует из данных исследования Российского союза туриндустрии на Северо-Западе.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы прошедшим сезоном?» половина опрошенных туроператоров и турагентов уверенно выбрала «нет», в первую очередь подразумевая невысокий спрос и большое количество ограничений. Вторая половина опрошенных оценила лето-2021 в целом положительно с поправкой на нынешние реалии.

Многие сотрудники турфирм отметили, что сезон превзошел их ожидания, хотя и прошел хуже, чем в 2019 году. Главными особенностями туристического летнего сезона 2021 года они назвали:

непредсказуемость, проявлявшуюся в хаотичном введении ограничительных мер в регионах РФ и изменении правил въезда в другие страны;

как следствие, большое количество отмен и переносов туров;

малую глубину продаж, отсутствие раннего бронирования;

частый овербукинг, «горящие» туры и природные катаклизмы.

«Как не трудно догадаться, сезон получился очень нервным. В условиях пандемии туристы боятся путешествовать и если бронируют отдых, делают это в последний момент», — говорится в сообщении организации.

Как и в прежние годы, Турция возглавила топ популярных направлений организованного туризма. И это несмотря на прерванное до 22 июня авиасообщение.

На втором месте — Россия. Далее сотрудники турфирм называли Кипр, Грецию, Абхазию, Тунис, Египет, Кубу, Мальдивы и т.д.

В ассоциации туроператоров АТОР рассказали, что сложности более 20 миллионов человек отдохнуло на массовых летних направлениях России. В первую очередь это Краснодар, Крым и Калининград, то есть регионы, которые предлагают классический пляжный отдых.

«Высокий сезон 2021 показал невозможность какого-то стратегического планирования на рынке, все продажи идут в последний момент – за 3-4 недели. Туристы стараются максимально обезопасить себя», — рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, Ростуризм объявил о досрочном завершении программы туристического кешбэка. Известно, что вернуть кешбэк успели более 1,6 миллиона человек. На эти цели было выделено 6,7 миллиардов рублей.