«Мерседес» подбил «ГАЗель» на Обводном канале

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и «Мерседеса». Место аварии уже огородили специальными знаками.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 24 сентября.
Авария случилась на набережной Обводного канала, у дома №121 по направлению в сторону к тоннелю под Московским.
Объехать данное ДТП возможно лишь по встречной полосе. Это осложняет движение транспортных средств.
В настоящий момент к месту «встречи» «ГАЗели» и «Мерседеса» еще не прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По всей видимости удар был не особенно сильным, поэтому вряд ли кто-то из водителей получил травмы.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус.