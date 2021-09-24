«Мерседес» подбил «ГАЗель» на Обводном канале

На Обводном канале ДТП приходится объезжать по встречной полосе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Обводном канале ДТП приходится объезжать по встречной полосе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «ГАЗели» и «Мерседеса». Место аварии уже огородили специальными знаками.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 24 сентября.

Авария случилась на набережной Обводного канала, у дома №121 по направлению в сторону к тоннелю под Московским.

Объехать данное ДТП возможно лишь по встречной полосе. Это осложняет движение транспортных средств.

В настоящий момент к месту «встречи» «ГАЗели» и «Мерседеса» еще не прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По всей видимости удар был не особенно сильным, поэтому вряд ли кто-то из водителей получил травмы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе Петербурга произошла серьезная авария. Лоб в лоб столкнулись «Форд» и автобус.