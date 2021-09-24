В Петербурге спасли студента, заболевшего COVID в коме

Пока молодой человек лежал в коме, он умудрился подцепить коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

Пока молодой человек лежал в коме, он умудрился подцепить коронавирус. Фото: комитет по здравоохранению

В медицинском учреждении 18-летний парень оказался после избиения.

В НМИЦ имени Алмазова сообщили, что молодого человека, который заболел коронавирусом, пока четыре месяца лежал в коме, удалось спасти.

Отмечается, что юношу избили еще в декабре прошлого года на улице.

По словам врачей, состояние потерпевшего довольно долго было критическим. Молодой человек начал терять вес.

Через некоторое время врачи сумели остановить потерю веса пациента. Однако беда не приходит одна. Пострадавший вдобавок подцепил коронавирус. По мнению медиков, течение болезни было особенно непростым из-за изначальной патологии последствий травмы мозга.

Коронавирус докторам удалось победить. Доктора Центра Алмазова продолжили интенсивную терапию и реабилитацию. Патологические процессы были купированы, а функции нервной системы восстановлены. Через четыре месяца у пациента наблюдалось появление устойчивых признаков сознания с дальнейшим постепенным расширением.

В данный момент студент уже приступил к обучению, также он продолжает курс реабилитации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург получит 4,5 млрд рублей на оплату больничных по коронавирусу.