У 29% переболевших коронавирусом наблюдается депрессия

У 29% переболевших коронавирусом наблюдается депрессия
У переболевших коронавирусом может наступить депрессия. Фото: pixabay.com

Граждане, которые еще совсем недавно перенесли коронавирус, могут страдать от депрессии.

О том, что 29% коронавирусных больных приходят в голову мрачные мысли заявила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии медицинского факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, член исполкома Российского общества психиатров, профессор Наталия Петрова.

Об этом пишет ТАСС.

По мнению Петровой, депрессия одолевает в основном тех, кто тяжело переносил вирус. Это является синдромом последствий интенсивной терапии.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян. Он призывает власти подумать и ввести обязательную вакцинацию.

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