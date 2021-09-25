Власти Филиппин назвали «Спутник V» безопасным

Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал вакцину «Спутник V» безопасной и не вызывающей побочных эффектов.

«Мы уже начали получать вакцину. Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов», — приводит его словам РИА «Новости».

По его словам, Филиппины действительно заинтересованы в российской вакцине.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.