Власти Филиппин назвали «Спутник V» безопасным

Власти Филиппин назвали «Спутник V» безопасным
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Глава филиппинского МИД Теодоро Локсин назвал вакцину «Спутник V» безопасной и не вызывающей побочных эффектов.

«Мы уже начали получать вакцину. Она очень хорошо известна и очень безопасна, не вызывает побочных эффектов», — приводит его словам РИА «Новости».

По его словам, Филиппины действительно заинтересованы в российской вакцине.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" коронавирус филиппины


 

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