На Смольной набережной не смогли разъехаться две легковушки

На Смольной набережной не смогли разъехаться две легковушки
Причины произошедшего выясняются. Фото: Pixabay

В ночь на 25 сентября в Центральном районе Петербурга на Смольной набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, после чего протаранил другое авто.

От сильного удара автомобили отлетели в разные стороны. Обе машины получили повреждения, у них помялись бамперы и капоты. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, сообщает 78.ru. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

авария дтп Центральный район


 

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