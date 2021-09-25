Попова исключила локдаун в России

Попова исключила локдаун в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований говорить о локдауне в России нет.

«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.

анна попова коронавирус локдаун


 

Новости партнеров
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Попова исключила локдаун в России
В Красногвардейском районе загорелись три грузовика
В Петербурге пройдут дожди в субботу
К месту ДТП с мотоциклом на Мгинской приехала скорая
На Смольной набережной не смогли разъехаться две легковушки
В Роспотребнадзоре рассказали, в котором возрасте дети тяжелее всего болеют ...
Губерниев заявил, что Знарок еще не назначен главным тренером сборной ...
На Киевском шоссе насмерть сбили женщину