Попова исключила локдаун в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований говорить о локдауне в России нет.

«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.