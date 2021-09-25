Mercedes снес ограждение на Кантемировском мосту

Mercedes снес ограждение на Кантемировском мосту
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 25 сентября легковой автомобиль Mercedes сбил ограждение на Кантемировском мосту, движение по которому ранее ограничили из-за ремонта.

Инцидент произошел около двух часов ночи. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как пассажир из этой машины толкал людей в зеленых светоотражающих жилетах.

«Перекрыли под ремонт Кантемировский мост сейчас, но с ограничением движения согласились не все. Мерседес протаранил ограждение, а пассажир напал на сотрудников моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

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