В Ленобласти еще 233 человека заболели коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 233 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 68 009 случаев ковида. При этом выздоровели 51 577 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1907 случаев. На первом Москва — 3211 случев. На третьем месте Московская область — 1106.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.