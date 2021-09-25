Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП в Красносельском районе

Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП в Красносельском районе
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

В Красносельском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился вечером 23 сентября у дома 40 по улице Пограничника Гарькавого.

По предварительной информации, 28-летний мужчина, находясь за рулуем автомобиля Volkswagen Polo сбил 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина скончалась на месте произошедшего. Водитель скрылся с места ДТП. Вскоре подозреваемого разыскали. Им оказался 28-летний водитель.

Возбуждено уголовное дело части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

авария дтп красносельский район


 

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