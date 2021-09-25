На КАД в районе развязки с Парашютной улицей затруднено движение за-за ДТП

На КАД в районе развязки с Парашютной улицей затруднено движение за-за ДТП
В ДТП пострадал один человек. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На внутреннем кольце КАД в связи случившимся ДТП затруднено движение автотранспорта в районе транспортной развязки с Парашютной улицей.

Сегодня, 25 сентября, в обед на 11 километре внутреннего кольца КАД, между транспортными развязками с ЗСД и Парашютной улицей произошла авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На этом участке КАД всего три полосы для движения. Высыпался песок на дорогу. В ДТП пострадал один человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Дорожный инцидент случился вечером 23 сентября у дома 40 по улице Пограничника Гарькавого. 28-летний мужчина, находясь за рулуем автомобиля Volkswagen Polo сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

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