За сутки от коронавируса умерло 56 жителей Петербурга

За сутки от коронавируса умерло 56 жителей Петербурга
Коронавирус продолжает уносить жизни людей. Фото: unsplash

Сегодня, 26 сентября, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 56 случаев.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 59 смертей за сутки. Следом идет Свердловская область — 38 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 625 жителей города на Неве. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 203 900 человек, в том числе 805 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным.

новости СПб оперштаб смерти от коронавируса статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Умер актер из
Умер актер из "Секса в большом городе" Уилли Гарсон
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки от коронавируса умерло 56 жителей Петербурга
В Петербурге выявили 2055 новых случаев коронавируса
В аэропорту Пулково 26 сентября задержали пять рейсов
SuperJob назвал лучшие города России для карьеры
На проспекте Энгельса автомобиль, уходя от погони, снёс остановку
Финансист Достов: россияне отказываются от наличных купюр
В воскресенье Петербург ожидают кратковременные дожди
Сухогруз из Петербурга столкнулся в Босфоре с турецким судном