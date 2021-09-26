За сутки от коронавируса умерло 56 жителей Петербурга

Сегодня, 26 сентября, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 56 случаев.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 59 смертей за сутки. Следом идет Свердловская область — 38 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще два пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 625 жителей города на Неве. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 203 900 человек, в том числе 805 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным.