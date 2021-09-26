В Ленобласти коронавирусом заразились еще 235 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 235 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 68 244 случаев ковида. При этом выздоровело 52 164 пациента, в том числе 90 за последние сутки. Кроме того, стало известно о двух летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2459.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2055 случаев. Лидером стала Москва — 3275 случая. На третьем месте Московская область — 1215.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при коллективном иммунитете в 80% COVID-19 станет сезонным.