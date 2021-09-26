Три человека погибли в результате ЧП с поездом в штате Монтана

Более 50 человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в штате Монтана в США, трое погибли.

Различные травмы и ранения получили намного больше 50 человек. Всех живых пассажиров удалось извлечь из поезда. Об этом сообщает New York Times.

Поезд сошел с рельсов возле городка Джоплин. В момент аварии в нем находились около 170 людей. Полиция США подтвердила, что трое погибли.

На место происшествия отправились спасатели. Туда же прибыли медицинские вертолеты, пострадавших пассажиров принимают пять больниц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что накануне в проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы — «Русич-10» и Tahsin Imamoglu. Лишь недавно стало известно, что в неприятную ситуацию попало петербургское судно. В результате столкновения никто не пострадал, на место происшествия сразу же направили спасательные буксиры.