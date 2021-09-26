В Кремле пообещали мудро ответить на возможные санкции США

В Кремле пообещали мудро ответить на возможные санкции США
Дмитрий Песков уверен, что президент Владимир Путин сможет проявить мудрость в случае необходимости. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия мудро поступит, отвечая на санкции, которые США могут ввести против 35 российских чиновников и предпринимателей.

Представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия-1», что государству придется отвечать мудро. Песков уверен, что президент Владимир Путин сможет проявить мудрость в случае необходимости.

По словам Пескова, Путин знает о возможности введения санкций против 35 российских граждан, инициатива о которых получила одобрение в Конгрессе США. Спикер Кремля отметил, что реакция главы государства в этом плане «достаточно предсказуемая», поскольку «трудно понять подобную тенденцию после того, например, о чем [президенты РФ и США] говорили [на саммите] в Женеве».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список США.

владимир путин Дмитрий Песков кремль санкции сша


 

Новости партнеров
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры "Газпрома"
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле пообещали мудро ответить на возможные санкции США
В Петербурге увеличились цены на съемное жилье
Число смертей от COVID-19 в России за неделю оказалось максимальным
Пять автомобилей пострадало в ДТП на Стачек
Дорожный рабочий погиб под колесами авто на востоке КАД
Беглов приехал в Ашхабад на 30-летие независимости Туркменистана
Жителей Ленобласти в понедельник ждет дождливая погода
В понедельник в Петербурге воздух прогреется до +14 градусов