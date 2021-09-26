В Кремле пообещали мудро ответить на возможные санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия мудро поступит, отвечая на санкции, которые США могут ввести против 35 российских чиновников и предпринимателей.

Представитель Кремля заявил в эфире телеканала «Россия-1», что государству придется отвечать мудро. Песков уверен, что президент Владимир Путин сможет проявить мудрость в случае необходимости.

По словам Пескова, Путин знает о возможности введения санкций против 35 российских граждан, инициатива о которых получила одобрение в Конгрессе США. Спикер Кремля отметил, что реакция главы государства в этом плане «достаточно предсказуемая», поскольку «трудно понять подобную тенденцию после того, например, о чем [президенты РФ и США] говорили [на саммите] в Женеве».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список США.