В Петербурге проходит Фестиваль цветов: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Северной столице в воскресенье, 26 сентября, проходит Международный фестиваль цветов.

У петербургского стадиона «Газпром арена» выставили цветочные арт-объекты.

Жители и гости города могут увидеть украшенные цветочными композициями ретроавтомобили и конные экипажи.

Посетить экспозицию можно с 11 до 20 часов. Голосование за лучшую цветочную платформу будет проходить в группе фестиваля в сети «ВКонтакте» до 22:00 26 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что всемирный день туризма Петербург отметили sup-фестивалем. Фоторепортаж Gazeta.SPb.