На Витебском не смогли разъехаться две легковушки

Авария произошла в результате попытки обоих водителей перестроиться на двух разных полосах. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла в результате попытки обоих водителей перестроиться на двух разных полосах. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 26 сентября, на Витебском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла в результате попытки обоих водителей перестроиться на двух разных полосах.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что машины получили множество повреждений.

«Взаимное перестроение на Витебском привело к ДТП и пробке. Весте надо было направо, а корейскому кроссоверу налево. В итоге у Весты битые двери и разбитое стекло, а у Туссана царапины на бампере и крыле», — рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.