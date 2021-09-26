Стало известно о состоянии устроившего стрельбу в пермском вузе

Стало известно о состоянии устроившего стрельбу в пермском вузе
В панике студенты выпрыгивали из окон. Фото: скриншот ВКонтакте/ Подслушано Пермь

Состояние Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе, стабильно, отрицательная динамика отсутствует.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник, молодой человек находится в сознании и ведет себя адекватно.

По словам источника, для стабилизации дыхания пациента используется трахеостомическая трубка.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.

происшествия стрельба Тимур Бекмансуров


 

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