На Васильевском острове не смогли разъехаться две легковушки

На Васильевском острове произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, легковушка врезалась в пикап. Дорожный инцидент случился в ночь на 27 сентября посреди перекрёстка улицы Наличной и улицы Нахимова.

«ДТП на Васильевском острове. Перекрёсток Наличной и Нахимова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 26 сентября, на дорожной развязке между посёлками Кирилловское и Пушное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.