Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на проспекте Непокорённых

Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на проспекте Непокорённых
Около Богословского кладбища мотоцикл сбил велосипедиста. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 27 сентября на проспекте Непокорённых произошло ДТП с участием мотоциклиста и велосипедиста.

На место происшествия прибыли дорожные службы.

Дорожный инцидент случился около Богословского кладбища. Как рассказали очевидцы, мотоциклиста и велосипедиста госпитализировали на скорой, байкер получил тяжёлые травмы.

«На проспекте Непокорённых около Богословского кладбища мотоцикл сбил велосипедиста. Мотоцикл на клумбе, велосипед на проезжей части. Службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии велосипедиста уточняется. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 26 сентября, на дорожной развязке между посёлками Кирилловское и Пушное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

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