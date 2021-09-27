В Ленобласти ковидом заболело еще 235 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 235 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 68 479 случаев ковида. При этом выздоровели 52 251 пациент, в том числе 87 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 462.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 527 случаев. Лидером стала Москва — 3 387 случаев. На третьем месте Московская область — 1 330.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что у 29% переболевших коронавирусом наблюдается депрессия.