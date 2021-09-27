Полиция посетила 20 петербургских вечеринок

В Петербурге полиция провела рейд по ночным клубам. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге полиция провела рейд по ночным клубам. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранительные органы провели традиционный рейд по ночным клубам Северной столицы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в минувшие выходные проверки коснулись 20 заведений, находящихся в историческом центре Петербурга.

Полиция намеревалась отыскать заведения на улицах Рубинштейна, Ломоносова и Думской, где продают азот, или так называемый «веселящий» газ, запрещенный к свободной продаже. Кроме этого, правоохранители выявляли нарушения правил торговли алкогольной продукцией.

Проверка дала свои результаты. Полицейские в общей сложности изъяли из незаконного оборота более 40 десятилитровых баллонов с закисью азота и около 100 литров контрафактного алкоголя.

В отношении администраций заведений были возбуждены административные дела.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три клуба в центре Петербурга попались на продаже «веселящего» газа.