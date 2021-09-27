В Петербурге мужчина решил пострелять из пейнтбольного ружья по машине

При себе у него обнаружили пейнтбольный маркер и шары для пейнтбола. Фото: pixabay.com

При себе у него обнаружили пейнтбольный маркер и шары для пейнтбола. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга «по горячим следам» задержала 20-летнего безработного мужчину, подозреваемого в хулиганстве. При себе у него обнаружили пейнтбольный маркер и шары для пейнтбола.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в поселке Сергиево у д. 7 по ул. Калинина из-за ссоры на дороге неизвестный выстрелил восемь раз из предмета похожего на ружье для пейнтбола по машине «Фольксваген» и скрылся с места происшествия.

Ранее поступило заявление от мужчины о том, что знакомый выстрелил ружья в сторону его автомобиля, повредив ему лобовое стекло.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали мужчину, который стал стрелять из газового пистолета во время конфликта. Инцидент произошел на проспекте Энергетиков в ночь на 25 сентября. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали 35-летнего мужчину.