В мире COVID-19 заражены более 232 млн человек

В мире COVID-19 заражены более 232 млн человек
В мире продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом. Фото: pixabay

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 232 млн 774 тыс. 817 человек.

По данным SCMP на понедельник, 27 сентября, на всей планете от COVID-19 умерло 4 млн 764 тыс. 539 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 43 млн 756 тыс. 726 человек, на втором месте Индия — 33 млн 694 тыс. 940, затем идет Бразилия 21 млн 351 тыс. 972 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 7 млн 443 тыс. 149 человека, умер 204 тыс. 679 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька.

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