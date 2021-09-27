В России коронавирусом заболели уже более 22,2 млн человек

В России коронавирусом заболели уже более 22,2 млн человек
В России продолжают регистрировать новые случаи заражение коронавирусом. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 22 236 человек.

Об этом стало известно сегодня, 27 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 443 149 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 779 случаях, за все время пандемии скончались 204 679 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 13 513 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число смертей от COVID-19 в России за неделю достигло более 300.

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