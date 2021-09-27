Диетолог заявила, что морская капуста помогает в борьбе с вирусами

Диетолог заявила, что морская капуста помогает в борьбе с вирусами
Если человек будет ее морскую капусту каждый день или же через день, то это благоприятно скажется на иммунитете. Фото: pixabay

Хороший иммунитет зависит от работы щитовидной железы, а ей необходим йод. О неожиданной еде, которая помогает бороться с вирусами, рассказала диетолог Римма Мойсенко.

Доктор уверена, большое количество йода есть в морской капусте. Эта еда подходит для любого приема пищи, а еще ее можно есть как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Об этом сообщает Sputnik.

Если человек будет ее есть каждый день или же через день, то это благоприятно скажется на иммунитете, отмечает врач. Это сделает организм более устойчивым при сопротивлении болезням.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заразиться ковидом можно даже после прививки, однако вакцинация может защитить человека от смертельно опасных осложнений вируса. Россиян, которые попадают в группу риска перечислил иммунолог Николай Крючков.

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