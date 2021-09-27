В Кировском районе ДТП собрало пробку

В Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого петербургские автомобилисты попали в пробку.
Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» 27 сентября.
Авария случилась на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Примерно в 08:40 дорожное происшествие осложнило движение.
Судя по фото, удар был не слишком сильным, поэтому вряд ли кто-либо пострадал.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два легковых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы. Проезд оказался значительно затруднен.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что такси сбило девушку на пешеходном переходе в Мурино. На помощь упавшей поспешили прохожие.