В Кировском районе ДТП собрало пробку

В Кировском районе ДТП собрало пробку
На Танкиста Хрустицкого произошло ДТП. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого петербургские автомобилисты попали в пробку.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга» 27 сентября.

Авария случилась на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Примерно в 08:40 дорожное происшествие осложнило движение.

Судя по фото, удар был не слишком сильным, поэтому вряд ли кто-либо пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два легковых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись на перекрестке улицы Бабушкина и Ивановской улицы. Проезд оказался значительно затруднен.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что такси сбило девушку на пешеходном переходе в Мурино. На помощь упавшей поспешили прохожие.

дтп новости СПб происшествие улица Танкиста Хрустицкого


 

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