Туристы, приезжающие в Петербурге, в среднем тратят 38 тыс. рублей

Туристы, приезжающие в Петербурге, в среднем тратят 38 тыс. рублей
Туризм. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

Несмотря на пандемию, город не теряет свою популярность среди туристов.

Санкт-Петербург смог улучшить свои позиции по всем ключевым направляем в туристических рейтингах. Так, за полгода город посетили в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Об этом рассказал председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев.

Он отметил, что вырос также средний чек туристов – за поездку они могут потратить около 38 тысяч рублей. World Travel Awards уже признал Северную столицу лучшим культурным направлением в мире. Напоминаем, что благодаря туристам городу удается неплохо заработать – с начала года туризм пополнил бюджет на 117 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в АТОР назвали страны, которые оформляют шенген российским туристам. В список попали такие страны, как Австрия, Венгрия, Греция и Португалия.

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