Италия рассмотрит включение «Спутника V» в систему COVID-паспортов

Власти Италии рассмотрят включение российской вакцины «Спутник V» в систему местных ковид-сертификатов (Green Pass). Об этом заявил посол РФ Сергей Разов.

По его словам, в вопросе российской вакцины «можно найти решение для туристов», включив обязательною сдачу ПЦР-тестов или учёт показателей антител, сообщили «РИА Новости»,

Как скоро будет принято решение, итальянские власти не уточнили.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинироваться после «Спутника V» можно любым препаратом