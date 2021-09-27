Водитель протаранил припаркованную машину на Суздальском и скрылся

В Калининском районе Петербурга водитель на ровном месте протаранил припаркованный во дворе легковой автомобиль.

Инцидент произошел в ночь на 23 сентября на Суздальском проспекте около дома 109. По словам владельцев авто, в их припаркованную машину врезался неизвестный, после чего скрылся. Его удалось найти по госномеру, который был оставлен на месте аварии.

«В ночь с 22 на 23 сентября на Суздальском проспекте у дома 109 произошла беда. В нашу припаркованную машину въехал неизвестный и скрылся… По госномеру оставленному на месте ДТП его нашли», — сообщил владелец пострадавшего автомобиля.

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