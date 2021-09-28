Валерий Брагин прокомментировал поражение СКА в матче с «Витязем»

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итога матча с «Витязем».
«Ну, мы среди лидеров. Конечно, хотелось бы лучше. Были необязательные поражения, нужно работать дальше», — приводит слова главное тренера пресс-служба петербургского клуба.
Напомним, «Витязь» по буллитам одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч прошел в Подольске и закончился со счётом 6:5 в пользу хозяев.
В составе «Витязя» шайбы забросили Нико Оямяки, Михаил Смолин и Даниэль Одетт и Микс Индрашис. У СКА отличились Йоонас Кемппайнен, Антон Бурдасов, Линден Вей, Владислав Цицюра и Кирилл Марченко.
Следующий матч состоится 29 сентября в Ледовом дворце. СКА сыграет с «Трактором». Начало матча – в 19:30.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.