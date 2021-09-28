В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 1 530 человек

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 530 горожан.

Об этом стало известно сегодня, 28 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 2 541 случай заражения. На третьем месте оказалась Московская область — 1 450 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 233 случая заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что классы почти в 60 школах Северной столицы закрыли на карантин из-за коронавируса.