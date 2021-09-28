Пискаревский снова встал: в Петербурге во вторник утром пробки 6 баллов

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. Во вторник, утром, 28 сентября, появились заторы, которые достигли шести баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:40, в городе шестибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено.

«Бордовым» отмечен участок на Пискаревском проспекте, затруднения замечены на Октябрьской набережной, на Народной улице, на проспекте Строителей, на Ленинградской улице, на Центральной улице, на проспекте Косыгина, на улице Коммуны, на КАДе, на набережной Кутузова, на Московском проспекте, на Садовой улице, на Невском проспекте, на набережной Обводного канала, на Свердловской набережной, на Кременчугской улице.