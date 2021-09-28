Мать и двое детей погибли в лобовом ДТП на «Коле»

Смертельное ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Смертельное ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Волховском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и двое ее малолетних детей.

Страшная авария случилась в ночь на вторник, 28 сентября, в районе деревни Потанино на 160 км трассы Кола. По предварительным данным, 33-летний водитель авто Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, в результате столкновения пассажиры автомобиля Nissan 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей 2016 и 2020 года рождения скончались от полученных травм, водитель госпитализирован.

Водитель второй иномарки не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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