Мать и двое детей погибли в лобовом ДТП на «Коле»

Мать и двое детей погибли в лобовом ДТП на &#171;Коле&#187;
Смертельное ДТП на трассе "Кола". Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Волховском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и двое ее малолетних детей.

Страшная авария случилась в ночь на вторник, 28 сентября, в районе деревни Потанино на 160 км трассы Кола. По предварительным данным, 33-летний водитель авто Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Transit.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, в результате столкновения пассажиры автомобиля Nissan 30-летняя женщина и двое ее малолетних детей 2016 и 2020 года рождения скончались от полученных травм, водитель госпитализирован.

Водитель второй иномарки не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первоклассника на самокате сбил пенсионер на Альпийском переулке.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти проверка смертельное ДТП


 

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