Полиция объявила в розыск мужчину, стрелявшего по троллейбусу на Ленинском

Полиция объявила в розыск мужчину, стрелявшего по троллейбусу на Ленинском
В троллейбус выстрелили из пневматического оружия. Фото: Baltphoto

Правоохранительные органы разыскивает хулигана, который стрелял из пневматического пистолета в окно троллейбуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 27 сентября, вечером, понадобилась помощь силовиков Красносельского района. Поступила информация, что у дома №79 по Ленинскому проспекту неизвестный стрелял и пневмата в сторону троллейбуса, следовавшего по 32-му маршруту.

Правоохранители осмотрели общественный транспорт и нашли на одном из окон отверстие от пневматического шарика.

Началась проверка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержаны стрелки, которые обстреляли друг другу автомобили.

ленинский проспект ленобласть пневматический пистолет стрелок троллейбус


 

Новости партнеров
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полиция объявила в розыск мужчину, стрелявшего по троллейбусу на Ленинском
Мать и двое детей погибли в лобовом ДТП на «Коле»
В Выборгском районе нашли труп в желтом жилете
Директор «Водоканала» Петербурга вернул 6 млн и помирился с сотрудником
В Выборге неизвестный повредил мемориальное сооружение
Невнимательный автомобилист снес светофор и пробил ограждение на Ленсовета
Не Приморском шоссе менеджер размахивал пистолетом во время дорожного конфликта
ТЦ «Атриум» в Выборге понарошку минировали через электронную почту