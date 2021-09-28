Полиция объявила в розыск мужчину, стрелявшего по троллейбусу на Ленинском

В троллейбус выстрелили из пневматического оружия. Фото: Baltphoto

В троллейбус выстрелили из пневматического оружия. Фото: Baltphoto

Правоохранительные органы разыскивает хулигана, который стрелял из пневматического пистолета в окно троллейбуса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 27 сентября, вечером, понадобилась помощь силовиков Красносельского района. Поступила информация, что у дома №79 по Ленинскому проспекту неизвестный стрелял и пневмата в сторону троллейбуса, следовавшего по 32-му маршруту.

Правоохранители осмотрели общественный транспорт и нашли на одном из окон отверстие от пневматического шарика.

Началась проверка. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержаны стрелки, которые обстреляли друг другу автомобили.