Автомобилист погиб после столкновения с деревом ночью на трассе «Сортавала»

Водитель Ford Focus погиб на трассе «Сортавала» во время ночного ДТП.
Трагическая авария случилась в ночь на 27 сентября на 104-м километре трассы «Сортавала». 38-летний житель Ленобласти по неизвестным причинам съехал в кювет и врезался в дерево.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Автомобилист скончался на месте происшествия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать и двое детей погибли в лобовом ДТП на «Коле».