Автомобилист погиб после столкновения с деревом ночью на трассе «Сортавала»

Автомобилист погиб после столкновения с деревом ночью на трассе &#171;Сортавала&#187;
К месту происшествия прибыли экстренные службы. Фото: pixabay

Водитель Ford Focus погиб на трассе «Сортавала» во время ночного ДТП.

Трагическая авария случилась в ночь на 27 сентября на 104-м километре трассы «Сортавала». 38-летний житель Ленобласти по неизвестным причинам съехал в кювет и врезался в дерево.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Автомобилист скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать и двое детей погибли в лобовом ДТП на «Коле».

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