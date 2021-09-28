В Тосно арестовали отца-истязателя троих детей, их мать задержали: её подозревают в бездействии

В ночь на 28 сентября сало известно, что в Тосненском районе Ленинградской области задержали мать троих детей. Её подозревают в преступном бездействии — малышей избивал асоциальный отец, а женщина не препятствовала этому.

По информации следственного управления Следственного комитета Ленобласти, сожительница 46-летнего мужчины никак не пыталась защитить своих детей и, более того, просила их покрывать отца, никому не рассказывая о его поведении. Теперь в отношении 39-летней женщины заведено уголовное дело по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних»).

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения горе-матери.

Напомним, что днем ранее, 27 сентября, агрессивный житель Тосно, поднимавший руку на своих детей, был заключен под стражу. По предварительной информации, жертвами стали школьники от 7 до 9 лет. Своими действиями отец причинял малышам не только физические, но и психологические страдания — мужчина злоупотреблял алкоголем и вел себя асоциально, выяснили следователи.

В отношении жителя Тосно возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двоих и более несовершеннолетних). Поведение мужчины вскрылось после того, как 9-летняя дочь, не выдержав побоев, ушла из дома. Спустя два дня её отыскали правоохранители — девочка рассказала оперативникам, что отец регулярно поднимал на нее руку последние несколько месяцев.

Известно, что у арестованного тосненца имеются пять судимостей, среди них — за умышленное причинение вреда здоровью и побои.