Врач рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России

Врач рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в России
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

По мнению ведущего эксперта Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александра Соловьева, в настоящий момент идет третья волна, люди заболевают штаммом «дельта».

Как сообщает «РБК Санкт-Петербург», ухудшение эпидситуации связано с началом учебного года.

Кроме того, по словам эксперта, на ситуацию с ковид влияет и то, что перенесшие вирус в первую и вторую волны теряют иммунитет.

Также, сегодня снижается защита у тех, кто привился в январе-марте этого года, а к декабрю риски подхватить «дельту» вырастут и у тех, кто делал прививку в апреле-июне.

По словам Соловьева, вскоре могут потребоваться дополнительные койки. Ведь граждане пренебрегают мерами предосторожности, а также не спешат вакцинироваться.

Эксперт считает, что в настоящий момент можно не рассчитывать на старые показатели коллективного иммунитета. Есть необходимость привить не менее 90% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказала, в каком порядке нужно прививаться от гриппа и COVID-19 .

Александр соловьев врач коронавирус


 

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