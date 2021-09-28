Зафиксирован новый рекорд по числу умерших от COVID за сутки в России

Зафиксирован новый рекорд по числу умерших от COVID за сутки в России
От коронавируса в России скончались 852 человека. Фото: комитет по здравоохранению

В Российской Федерации еще 852 человека скончались от новой коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает оперативный штаб 28 сентября.

Такой показатель стал самым высоким за все время пандемии в стране. В прошлый раз максимум был зафиксирован 24 сентября, тогда умерло 828 граждан .

Общее число умерших от коронавируса в России добралось до отметки в 205 531.

За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 559 человек.

В общей сложности за время пандемии ковид выявили у 7 млн 464 тыс. 708 россиян.

Днем ранее, 27 сентября, штаб зарегистрировал 22 236 новых случаев вируса. Вчера скончалось 779 пациентов.

В столице ковид подхватили 2 541 житель, умерло же 63 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Бельгии людей старше 65 лет привьют от коронавируса третьей дозой.

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