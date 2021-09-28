У женщин, переболевших ковидом, уменьшаются шансы забеременеть

У женщин, переболевших ковидом, уменьшаются шансы забеременеть
Родить после ковида сложнее. Фото: Pixabay

Речь идет в том числе об экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказала о том, что у женщин позднего репродуктивного возраста, переболевших коронавирусом, уменьшаются шансы забеременеть. Это касается и ЭКО. Об этом сегодня, 28 сентября, пишут «Известия».

Долгушина пояснила, что были проанализированы данные пациенток старше 37 лет и выяснилось, что болезнь в тяжелой форме часто приводила к снижению овариального резерва. Специалист посоветовала тем, кто планирует беременность, сделать прививку от коронавируса. Вынашивать ребенка лучше спустя две-три недели после введения второго компонента вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что почти три тысячи беременных петербурженок переболели COVID. Женщины «в положении» переносят болезнь особенно тяжело.

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