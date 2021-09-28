Автоэксперт рассказал об обмане петербуржцев навигаторами

Автоэксперт рассказал об обмане петербуржцев навигаторами
Передвижные камеры успешно ловят водителей, когда последние нарушают ПДД. Фото: pixabay.com

В Петербурге во всю работают передвижные камеры, они способны фиксировать нарушения водителей. На этом способности устройств не заканчиваются. Также они могут обманывать навигаторы, а последние в свою очередь водителей.

Об этом сообщает автоэксперт Дмитрий Попов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Водители уже давно знают, что навигатор даст знать, что поблизости находится «камера на 60». Появился повод расстроиться — теперь это не работает.

Ведь передвижные камеры стали не только успешно «ловить» нарушителей, но и путать гаджеты. Проще говоря, для навигаторов устройства стали невидимы. Поэтому место, где запечатлели водителя-нарушителя, на некоторое время останется загадкой и для него самого.

«Информацию об установленных камерах в навигаторы добавляют сами водители. Если у автомобилиста было желание, он отвлекся от дороги и нажал эту точку. Но комплекс через полчаса уехал в другое место. Поэтому приходится понимать, что информация о камерах во многом недостоверна, если они передвижные», – добавил Дмитрий Попов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости.

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