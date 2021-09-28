В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий
Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» завтра, 29 сентября, в ночные и утренние часы в Северной столице местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по городу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине рабочей недели жителей Ленинградской области ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью и утром в среду, 29 сентября, местами регион накроет туман. Существенные осадки не прогнозируются. Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, местами похолодает до -2. В дневное время столбики термометров поднимутся до +9…+14 градусов. Ветер юго-восточный, южный будет дуть слабо.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода туман ухудшение погоды


 

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