Врач рассказал о последствиях постковидного синдрома

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях так называемого постковидного синдрома.

Среди симптомов, которые спустя некоторое время встречаются у переболевших ковидом, головные боли, слабость и ухудшение памяти. По словам специалисты, с посковидным синдромом сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес болезнь в легкой форме.

Медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром.

«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — приводит его слова «радио Sputnik».

С начала пандемии в России выявлено 7 464 708 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 205 531 летальный исход, выздоровели 6 635 485 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач-инфекционист Илья Акинфеев рассказал, что в начале пандемии люди больше всего боялись того, что повторное заражение коронавирусом резко повышает риски летального исхода.