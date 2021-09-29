Врач рассказал о последствиях постковидного синдрома

Врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал о последствиях так называемого постковидного синдрома.
Среди симптомов, которые спустя некоторое время встречаются у переболевших ковидом, головные боли, слабость и ухудшение памяти. По словам специалисты, с посковидным синдромом сталкивается значительное число пациентов, даже те, кто перенес болезнь в легкой форме.
Медики пока ведут наблюдения и выясняют, сколько времени может длиться постковидный синдром.
«В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше», — приводит его слова «радио Sputnik».
С начала пандемии в России выявлено 7 464 708 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 205 531 летальный исход, выздоровели 6 635 485 человек.
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