Петербуржцы застряли в 5-балльных пробках в среду утром

В Петербурге с утра на дорогах образовались серьезные пробки. Утром в среду, 29 сентября, появились заторы, которые достигли пяти баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Так, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:50, вгороде собрались 5-балльные пробки. После 10 часов утра пробки снизятся до 4-х баллов, а к 11:00 – до трех баллов.

Красным цветом отмечены участки на Невском проспекте, Садовой улице, Обводном канале, Большой Конюшенной улице и проспекте Энгельса.

Пробки собрались также на у станций метро «Лесная», «Черная речка», «Купчино» и «Площадь Восстания». Движение затруднено на Московском и Пулковском шоссе, Московском проспекте. По КАД не проехать в районе Заневки — там сразу две аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в среду в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода.